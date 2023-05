System Shock: ecco la nostra videorecensione

A distanza di qualche giorno dalla nostra recensione, possiamo condividere con voi anche la videorecensione di System Shock, l’atteso remake realizzato da Nightdive Studios e pubblicato da Prime Matter del mitico progenitore delle immersive sim. Eccola:









Di seguito invece vi proponiamo un estratto della recensione vergata da Emanuele:

“Dopo la prima mezz’ora in cui non accade nulla di particolarmente interessante, System Shock inizia a rivelare le sue potenzialità e staccarsi dal monitor prima di aver sconfitto SHODAN non è impresa facile. Merito principalmente di un ottimo gameplay, ambientato in livelli superbamente progettati, che Nightdive ha trasposto sulle macchine current-gen per il piacere di giocatori vecchi e nuovi; è innegabile, tuttavia, che il lavoro di Nightdive Studios avrebbe potuto essere ancora più profondo un po’ in tutto, compresa una realizzazione tecnica non proprio ineccepibile. Ciò detto, vi aspettano molte ore in compagnia di un gioco spietato, che non fornisce suggerimento alcuno, in un continuo scontro tra intelligenza umana e artificiale.”

Vi ricordiamo infine che il remake dell’innovativo System Shock del 1994 è disponibile da oggi per PC Steam, Epic Game Store, e GOG. Le edizioni per console di System Shock usciranno su PlayStation, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S prossimamente.