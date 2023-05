Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà su PC a luglio!

Con un reveal trailer fresco di pubblicazione, Sony ha fatto sapere che Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà su PC il 26 luglio. Ecco il trailer:









Come si può leggere qui, la versione PC di Ratchet & Clank: Rift Apart vanterà riflessi in ray-tracing con una varietà di livelli di qualità tra cui scegliere. Inoltre, recentemente sono state aggiunte anche le ombre in ray-tracing per garantire una luce naturale nelle aree esterne. In questo modo, è possibile ottenere ombre realistiche con gradienti naturali di morbidezza.

Per venire incontro alle esigenze di tutti i giocatori pc è stato anche aggiunto il supporto alle risoluzioni 21:9, 32:9 e fino a 48:9 per le configurazioni a tre monitor. Sia il gameplay che le scene tagliate sono ottimizzati per gli schermi ultra larghi.

Il gioco supporta i frame rate sbloccati e include le più recenti tecnologie di upscaling per migliorare le prestazioni. Potremo quindi scegliere tra NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 2, Intel XeSS e Temporal Injection di Insomniac Games. Sono supportati anche NVIDIA Reflex e il miglioramento delle immagini NVIDIA DLAA.

Inoltre, per la gioia degli irriducibili allergici al pad, Ratchet & Clank: Rift Apart per PC supporterà totalmente mouse e tastiera con comandi personalizzabili. Anche i controller naturalmente saranno pienamente supportati e, utilizzando un DualSense collegandolo via cavo, si potrà aumentare l’immersione grazie al feedback aptico e agli effetti dei grilletti dinamici. Ratchet & Clank: Rift Apart sarà disponibile su Steam e su Epic Games Store. Nel caso non sapeste se il gioco merita o no una chance, ecco la nostra recensione della versione PS5.