Frictional Games ha condiviso un video con commento di Frederik Olsson che illustra tre aspetti chiave di Amnesia: The Bunker, l’horror di prossima pubblicazione che molti attendono con curiosità. Ecco il nuovo trailer:









Nel video Fredrik Olsson, creative director del progetto, parla della sperimentazione, ovvero della libertà lasciata al giocatore nel cercare la propria strada per superare i vari ostacoli. C’è tempo per menzionare anche la difficoltà, la quale si preannuncia tosta al livello più alto e, infine, conclude spiegando l’importanza della rigiocabilità. Quest’ultima sarà legata all’IA dinamica e a una serie di elementi casuali come il posizionamento dei nemici, tutte variabili che dovrebbero garantire un’esperienza sempre “nuova” ad ogni partita.

Vi ricordiamo che Amnesia: The Bunker arriverà il 6 giugno su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e, dulcis in fundo, Xbox Game Pass.