Street Fighter 6 a quota un milione di giocatori

Ennesimo colpaccio per Capcom: Street Fighter 6 in soli tre giorni ha venduto 1 milione di copie. Successo su tutta la linea per il ritorno del mitico franchise, tra critica e pubblico il plauso è unanime come dimostra questo tweet:

1 milione di giocatori in tre giorni è un numero sorprendente, ma lo è fino a un certo punto perché le qualità di Street Fighter 6 sono evidenti, come spiega con dovizia di particolari la nostra recensione.

Grazie allo scoppiettante avvio del nuovo capitolo, la serie supera quota 50 milioni di videogiocatori complessivi, un traguardo che permette al franchise di piazzarsi in terza posizione nella storia di Capcom dietro Monster Hunter e Resident Evil, rispettivamente secondo e primo.