SEGA annuncia Sonic Superstars, in arrivo su PC e console

Direttamente dalla cornice della Summer Game Fest, SEGA ha presentato Sonic Superstars, una nuova iterazione bidimensionale della celebre serie platform.









Questo gioco ci porterà alla scoperta delle bellissime Northstar Island, un luogo mistico che offre ambientazioni mai viste prima e una storia misteriosa che attende di essere svelata. Creature enormi, avventure esilaranti e piani malvagi del Dr. Eggman attendono Sonic e i suoi amici, che ora possono ottenere nuovissime abilità quando vengono raccolti i Chaos Emerald, tra cui la possibilità di clonare sé stessi o scalare le cascate.

SEGA fa sapere che l’intera campagna sarà giocabile in modalità cooperativa locale fino a 4 giocatori: oltre a Sonic, infatti, sarà possibile giocare nei panni di Tails, Knuckles e Amy Rose per affrontare il Dr. Eggman, la vecchia nemesi Fang e mandare all’aria i loro piani nefasti.

Sonic Superstars uscirà sia in formato fisico che digitale in autunno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.