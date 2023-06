Mortal Kombat 1 si mostra in un brutale video di gameplay

NetherRealm Studios ha approfittato della cornice del Summer Game Fest per mostrare il primo gameplay di Mortal Kombat 1, il reboot della celebre saga di picchiaduro.









Il filmato mette in risalto non soltanto le nuove fatality, ancora più violente e brutali in questo nuovo capitolo della serie, ma anche la meccanica dei Kameo: si tratta di assistenti che vanno selezionati prima di ogni match e che possono intervenire durante lo scontro con la semplice pressione di un tasto. Questi combattenti si inseriscono all’interno delle combo per aggiungere un livello di profondità aggiuntivo al sistema di combattimento.

Mortal Kombat 1 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 19 settembre 2023.