Final Fantasy VII Rebirth: l'ultimo trailer svela la finestra di uscita

Square Enix ha confezionato un nuovo trailer di Final Fantasy VII Rebirth, la seconda parte dell’operazione di rifacimento dell’originale Final Fantasy VII; per l’occasione è stata svelata la finestra di uscita del gioco.









Questa seconda parte segue gli eroi Cloud, Barret, Tifa, Aerith e Red XIII dopo la loro fuga dalla città di Midgar e li vede intraprendere un viaggio alla ricerca di Sephiroth, protagonista vendicativo del passato di Cloud che si pensava fosse morto. In quest’avventura standalone, sarà possibile esplorare un vasto mondo portato in vita grazie a una grafica all’avanguardia e sviluppato appositamente per sfruttare la potenza della console PS5. Nel corso di una storia emozionante e piena di misteri, i giocatori scopriranno anche le storie individuali dei vari membri del gruppo e rafforzeranno i loro legami mentre collaborano insieme per sconfiggere i nemici più potenti.

“Siamo onorati di poter offrire Final Fantasy VII Rebirth ai giocatori di tutto il mondo il prossimo anno. Nel nuovo capitolo di quest’incredibile storia, Cloud e i suoi compagni (vecchi e nuovi) partiranno per una nuova avventura,” ha dichiarato il producer Yoshinori Kitase. “È una storia che possono giocare tutti quanti, anche chi non ha familiarità con il primo capitolo del progetto remake o con il Final Fantasy VII originale. L’intero team ha lavorato con amore e adorazione per il mondo di Final Fantasy VII per offrire un’esperienza indimenticabile sia ai nuovi giocatori che ai fan di vecchia data, raggiungendo nuove vette di narrazione cinematografica, con combattimenti coinvolgenti e frenetici oltre a una ricca esplorazione attraverso un vasto mondo. Non vediamo l’ora di poter condividere più informazioni nei prossimi mesi.”

Final Fantasy VII Rebirth arriverà su PS5 nei primi mesi del 2024.