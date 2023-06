SEGA svela Like a Dragon: Infinite Wealth, il nuovo Yakuza

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno confezionato un primo teaser per annunciare Like a Dragon: Infinite Wealth, seguito diretto di Yakuza: Like a Dragon.









In questo JRPG, una serie di eventi inaspettati getterà due ex yakuza leggendari, Kasuga Ichiban e Kazuma Kiryu, in un’enorme avventura inedita. Entrambi i personaggi saranno protagonisti giocabili di Infinite Wealth.

Like a Dragon: Infinite Wealth uscirà all’inizio del 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Ulteriori dettagli verrano svelati durante il RGG Summit in programma il 16 giugno.