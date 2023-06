Forza Motorsport: annunciata la data di uscita

Microsoft e Turn 10 Studios hanno confezionato un nuovo trailer di Forza Motorsport che ne annuncia la data di uscita.









Il videogioco di corse automobilistiche includerà oltre 500 auto del mondo reale, incluse auto da corsa moderne e oltre 100 vetture mai viste prima in Forza Motorsport. Saranno presenti 20 ambientazioni, tra cui i luoghi più amati dai fan e molti tracciati da padroneggiare, ognuno caratterizzato da punteggio in pista in tempo reale e momenti della giornata dinamici con meteo e condizioni di guida uniche.

Forza Motorsport uscirà su PC e Xbox Series X|S il 10 ottobre. Trattandosi di un videogioco first party, sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass.