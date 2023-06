Gli E3 2024 e 2025 sarebbero a rischio cancellazione

È molto probabile che la lunga stagione degli E3 sia definitivamente arrivata al capolinea. Dopo la cancellazione della kermesse di quest’anno, anche gli E3 2024 e 2025 sarebbero a rischio.

Stando a quanto riportato sul forum di ResetEra, infatti, l’agenzia del turismo della città di Los Angeles considera già cancellate le manifestazioni dei prossimi due anni. Tuttavia, l’Entertainment Software Association minimizza dichiarando che non è ancora stata presa una decisione definitiva in merito.

Intervenendo sulle colonne di GamesIndustry, che per chiarezza fa parte del gruppo ReedPop (gli organizzatori dell’E3 2023), un portavoce dell’ESA ha affermato che l’associazione sta valutando le opzioni per l’E3 2024 e per le manifestazioni future. Il futuro, però, non sembra molto roseo.