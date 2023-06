Svelato Transformers: EarthSpark – In Missione per PC e console

Outright Games e Tessera Studios hanno presentato Transformers: EarthSpark – In Missione, un nuovo videogioco d’azione basato sulla licenza di Hasbro e ispirato all’omonima serie animata.









In Transformers: EarthSpark – In Missione sarà possibile controllare Bumblebee mentre guida e combatte per farsi largo in un mondo nuovo, ma pur sempre familiare. Il gioco punta a ricreare fedelmente l’ambientazione e l’atmosfera della serie animata, che segue le avventure di Bumblebee mentre affronta una minaccia misteriosa del suo passato e impedisce al cattivo della serie Dr. Meridian, anche noto come Mandroid, di recuperare i pezzi mancanti di una tecnologia antica. Per affrontare questa minaccia, Bumblebee dovrà unire le forze con altri Transformers, tra cui i celebri Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm e Skywarp.

“Siamo davvero felici di collaborare nuovamente con il nostro partner di lunga data Hasbro per un titolo dei Transformers che superi i limiti di ciò che i videogiochi possano portare a un franchise di così lunga data ed estremamente popolare,” ha dichiarato Stephanie Malham, COO di Outright Game. “Hanno fatto un lavoro incredibile modernizzando e reinventando il franchise dei Transformers per una nuova generazione attraverso serie TV e film di successo, ma anche collaborando con i migliori partner nelle piattaforme di streaming. Siamo lieti di portare la nostra esperienza per aiutare a completare questa strategia attraverso la creazione di videogiochi per i fan più giovani.”

Transformers: EarthSpark – In Missione sarà disponibile quest’anno su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.