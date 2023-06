Metal Gear Solid: spuntano i possibili giochi della Master Collection Vol. 2

Sebbene la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 non sia ancora uscita, c’è già chi pensa al Vol. 2 della raccolta ipotizzando quali titoli possa contenere.

Per fortuna ci pensa Konami ad alimentare le teorie dei fan. Con un po’ di datamining sul sito ufficiale della serie – basta analizzare il sorgente della pagina – è possibile notare la presenza di alcuni pulsanti placeholder che dovrebbero riferirsi ai possibili videogiochi inclusi nella seconda collection. Stando a quanto segnalato dall’utente Nitroid su Twitter, questi dovrebbero essere Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e The Phantom Pain.

Una lista davvero molto interessante soprattutto per la presenza di Metal Gear Solid 4, fino a questo momento confinato sulla sola PlayStation 3. La presenza di questo gioco nella Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 potrebbe da sola valere il prezzo del biglietto. Mentre attendiamo notizie ufficiali da Konami, vi ricordiamo che il Vol. 1 della raccolta uscirà su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 24 ottobre.