Xbox e Barbie: controller wireless, console dedicata e tante novità

Nella giornata odierna, Xbox ha presentato novità a tema Barbie su Forza Horizon 5, la sua esclusiva ambientata in Messico che ha conquistato gli appassionati dell’iconica serie automobilistica definitiva per eccellenza. “Durante il film si può vedere Barbie a bordo di un elegante e iconica Chevrolet Corvette EV del 1956, che si distingue per le sfumature rosa tipiche della bambola, mentre Ken viaggia su un GMC HUMMER EV Pickup del 2022. I gamer e gli appassionati di Forza Horizon 5 possono unirsi a loro nel gioco, scegliendo tra queste stelle delle quattro ruote, scaricandole dal Message Center del gioco, infatti, appariranno nel garage, pronte per correre”, ha raccontato il team di sviluppo. Il controller e la console, però, non saranno disponibili alla vendita, ma ottenibili solo vincendo il concorso dedicato.

La casa di Redmond ha anche sottolineato: “Xbox porta il look inconfondibile di una delle bambole più riconosciute al mondo sull’Xbox Wireless Controller, con i frontalini intercambiabili, disegnati prendendo ispirazione dagli abiti di Barbie e Ken. Xbox presenta per l’occasione, inoltre, uno dei progetti più frizzanti degli ultimi anni: per i gamer e i fan di Barbie l’azienda mette in palio un Xbox Series S che è stata trasformata nell’affascinante Barbie DreamHouse. A partire dal 10 luglio sarà possibile vincere queste console, sull’account Twitter di Xbox e Microsoft Rewards”. Con un look del genere, andare in giro per il Messico sarà ancora più divertente.