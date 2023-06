Play Your Pasta: ecco la partnership tra Sony e Pasta Garofalo

Play Your Past è il nome scelto per questa splendida iniziativa di Sony Interactive Entertainment Italia, che ha siglato un accordo con la celeberrima Pasta Garofalo, lo storico marchio fondato nel 1789 a Grugnano in Provincia di Napoli. Questo speciale incontro, insomma, ha dato vita a un incontro fra le due aziende in cui verrà rilasciato uno speciale formato di pasta in edizione limitata. “Un formato tutto da scoprire, perfetto per trasformare i pranzi e le cene in famiglia e con gli amici in piacevoli momenti di gioco e spensieratezza”, lo ha definito Sony con particolare entusiasmo, aggiungendo: “Una partnership, quella tra Sony Italia e Pasta Garofalo, che simboleggia il punto di congiunzione tra gaming e gastronomia, gusto e intrattenimento, per celebrare il piacere della condivisione, sia a tavola che nei momenti di intrattenimento videoludico”.

A supporto di questa straordinaria collaborazione nasce anche il concorso #PlayYourPasta con un sito web dedicato, che a partire dal 21 giugno invita gli utenti a unire le forze per rispondere ai quiz dedicati al mondo della pasta e del gaming, spingendoli a vincere uno dei tanti premi in palio firmati Garofalo e PlayStation, partecipare all’estrazione finale di una console PS5 e una fornitura annuale di Pasta Garofalo. L’idea di unire il cibo al videogioco non è certamente una novità, eppure la pasta, specie nel nostro Bel Paese, rappresenta sempre una valida occasione per non lasciarsela sfuggire, così come i videogiochi.