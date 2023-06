LEGO 2K Drive: presto disponibile il pass Drive Stagione 1

LEGO 2K Drive, la nuova iterazione dedicata ai mattoncini più famosi della cultura pop che hanno contaminato enormemente il panorama videoludico negli ultimi anni, si prepara ad accogliere il primo Drive Pass stagionale con nuovissimi contenuti esclusivi tutti da conoscere e approfondire.









In arrivo il prossimo mercoledì 28 giugno 2023, il nuovo pacchetto dedicato a LEGO 2K Drive includerà delle aggiunte interessanti per chi adora sfrecciare nei percorsi di questa nuova produzione, alcuni dei quali ispirati alla mitiche vetture di Fast and Furious. Stando alle parole del team, per coloro che acquistano il Drive Pass Premium per la Stagione 1, incluso nel Drive Pass Anno 1, i nuovi contenuti includono: dieci nuovi veicoli, come già visto nei film Fast and Furious, la Dodge Charger R/T** del 1970 e la Nissan Skyline GT-R possono essere sbloccate all’interno della Stagione 1. Entrambe le auto sono ciò che serve ai giocatori per affrontare con stile la prossima gara. Team Saetta di Mattonia, con un nuovo gruppo che sta lasciando il segno in tutta Mattonia.

Le sorelle Rita e Lita Malachi sono professioniste al volante e saranno supportate dal pilota Doug e dal tecnico Ronnie. I giocatori che possiedono il Premium Drive Pass possono aggiungere il Team Saetta alla propria collezione di piloti minifigure. Dei pacchetti di mattoncini, adesivi e altro ancora. I giocatori, nel Garage, possono portare la loro creatività a livelli altissimi, grazie a pacchetti inediti, adesivi, decorazioni e molto altro.