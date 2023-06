The Callisto Protocol si arricchisce con un nuovo contenuto aggiuntivo che promette terrore e panico nella prigione spaziale più pericolosa e inospitale dell’Universo. Sviluppato da Striking Distance Studios, il nuovo DLC, intitolato The Final Trasmission, si preannuncia cattivo al punto giusto. Gli orrori, anche se meno ancora oggi inquietano e non lasciano scampo: sarete pronti a riaffrontarli?









Il contenuto aggiuntivo di The Callisto Protocol, oltre a proporre una nuova e potente arma, porterà i giocatori a uscire finalmente dalla prigione e a esplorare i suoi dintorni, costringendoli ad affrontare le creature disgustose ispirate agli Xenomorfi di Dead Space e, peraltro, un nuovo nemico che potrebbe mettere in seria difficoltà il protagonista. Se avete amato Alien: Isolation e vi siete spaventati con i cyborg al suo interno, eccone uno che potrebbe darvi tanto filo da torcere: si tratta, infatti, di un robot che si può solo affrontare con il nuovo Kinetic Hammer, l’arma di cui sopra.

Riaffrontare le brutalità della prigione di Black Iron potrebbe essere il momento giusto per riavvicinarsi all’opera e comprendere il vero finale dedicato all’esperienza, pubblicata il 2 dicembre 2022. Nel trailer dedicato, infatti, è sottolineato che accadranno situazioni pericolose che non saranno facili da gestire: secondo gli sviluppatori servirà molto intuito e intelligenza per interfacciarsi con le bestialità che minacceranno nuovamente il protagonista. Volete scoprire se è vero?