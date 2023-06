An Ankou: disponibile la demo del roguelike a tinte souls

Alkemi Games, lo sviluppatore indipendente del celebre Foretales, ha rilasciato su Steam la demo di An Ankou, una nuova produzione roguelike a tinte souls in collaborazione con Pid Games che promette di esplorare il folclore francese in tutte le sue diramazioni.









In An Ankou i giocatori vestono i panni dell’Ankou, un servitore della morte. Le classi, suddivise in soldato, medico e suora, permettono al giocatore di tornare in vita attraverso le anime dei defunti. Il tutto ovviamente condito da combattimenti spietati e coinvolgenti contro demoni di ogni sorta in un mondo fantastico affascinante tutto da esplorare. Il mondo di gioco, inoltrà sarà completamente disegnato a mano. An Ankou uscirà su PC il prossimo luglio.