Wo Long: Fallen Dynasty: disponibile da oggi il primo DLC

Wo Long: Fallen Dynasty, l’iconica produzione sviluppata da Team Ninja, il team conosciuto per le due iterazioni dedicate a Nioh, si arricchisce con il primo DLC dedicato all’action RPG recensito dal nostro Brom. Se non ne avete sentito parlare prima, sappiate che Wo Long: Fallen Dynasty è ambientato in Cina durante il conflitto dei Tre Regni, un momento drammatico e storicamente complesso che ha mostrato tanta personalità e una buona dose di botte a fil di spada.









Il nuovo capitolo della storia, intitolato “Battaglia di Zhongyuan”, segue l’esercito di Cao Cao dopo il crollo della coalizione anti-Dong Zhuo e include le nuove zone “Monte Nishan” e “Città di Yuan”. Il pacchetto DLC presenta anche nuovi generali come Dian Wei, nuovi demoni come “Bingcan” e “Huodou”, la nuova Bestia Divina “Feilian”, la nuova categoria di armi “Caesti” e un livello di difficoltà aumentato per rendere le battaglie ancora più impegnative. Oltre al DLC a pagamento, da oggi è disponibile un aggiornamento gratuito che include un’armatura creata in collaborazione con il popolare gioco action NARAKA: BLADEPOINT.

L’esperienza, anche se ha diviso la critica e il pubblico, ha comunque saputo proporre qualcosa di davvero inedito in termini contenutistici, anche se lo stesso non si può dire sul versante ludico, che ripesca e amplia il game design già conosciuto in passato con le altre produzioni di Team Ninja. Va da sé che, per chi se l’è goduto, l’arrivo del nuovo DLC può diventare una scusa più che valida per ritornare nella Cina dei Tre Regni.