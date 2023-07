Everybody 1-2-Switch! farà tappa in tutta Italia

Everybody 1-2-Switch!, il party game sviluppato da Nintendo, è nei piani della casa di Kyoto soprattutto per l’imminente futuro e per nuovi eventi futuri all’insegna del divertimento, con minigiochi a profusione e tantissima goliardia. Considerata rivoluzionaria, la nuova opera della Grande N si sta già preparando a una memorabile estate per gli utenti e non solo con delle tappe che coinvolgono proprio il Bel Paese.









L’obiettivo è certamente nobile, poiché si concentra sui giocatori e sul modello d’interazione che Everybody 1-2-Switch! sta cercando di proporre ai nuovi utenti, con la speranza di raggiungerne il più possibile. Le tappe, in tal senso, toccheranno città come Milano, Genova, Roma e Napoli, toccando i centri cittadini italiani con lo scopo di far conoscere l’opera a più giocatori possibili. Everybody 1-2-Switch!, infine, si impegnerà a dare spettacolo anche in spiaggia per rinfrescanti sfide in compagnia: sono infatti in arrivo durante tutto il mese di agosto una serie di appuntamenti nei lidi preferiti dagli italiani per vivere in pieno la portabilità di Nintendo Switch.