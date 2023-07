First Playable 2023: da domani al via l'evento business di IIDEA

Prenderà il via domani l’edizione 2023 di First Playable, l’evento business di riferimento per il settore dei videogiochi in Italia organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE. Alla manifestazione che si terrà il 6 e 7 luglio a Firenze parteciperà anche una rappresentanza del Ministero della Cultura.

“Per il quinto anno Fondazione Sistema Toscana, con Toscana Film Commission, è a fianco di First Playable, il principale evento del settore dei videogiochi in Italia,” ha affermato il Presidente di Fondazione Sistema Toscana Iacopo Di Passio. “Un appuntamento che si presenta con numeri in crescita e importanti momenti di scambio e incontro tra gli operatori del settore. Non possiamo pertanto che essere soddisfatti della nuova edizione di un evento che favorisce lo sviluppo dell’industria audiovisiva e dei videogiochi, che coniuga, arte, tradizione e innovazione – e per questo sceglie la Toscana – oltre ad offrire ampie e nuove possibilità lavorative per giovani”.

Quest’anno saranno presenti 45 publisher e investitori provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Svezia, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Polonia, Messico, Giappone, Germania e Italia. All’evento si sono accreditati oltre 180 imprese e liberi professionisti della produzione di videogiochi italiani, i quali presenteranno i propri prototipi ai principali publisher e investitori del settore. Complessivamente sono attesi più di 500 operatori del settore. Attraverso la piattaforma Meet to Match – matchmaking partner dell’evento – sono già stati fissati oltre 700 business meeting 1:1, così da porre le basi per future collaborazioni con i principali attori del settore a livello internazionale.

La quinta edizione di First Playable vedrà anche la partecipazione di tre acceleratori gaming di rilievo come Bologna Game Farm, Cinecittà Game Hub e Quickload a cui si aggiunge anche il programma di pre-accelerazione Zagarolo Game House. L’evento sarà arricchito da 8 workshop che, dal palco dell’auditorium di Nana Bianca, offriranno approfondimenti tecnici su temi centrali per gli operatori del settore.

Infine, nel corso di First Playable 2023 si terrà la cerimonia di premiazione degli Italian Video Games Awards, la quale verrà trasmessa in diretta il 6 luglio sul canale Twitch della manifestazione.