Test Drive Unlimited: Solar Crown, vediamo il primo gameplay

Durante uno showcase della durata di poco più di mezz’ora, Nacon e KT Racing hanno mostrato per la prima volta il gameplay di Test Drive Unlimited: Solar Crown, il videogioco di corse automobilistiche open world in arrivo su PC e console.









Alla presentazione hanno partecipato alcuni content creator assieme aò creative director Alain Jarniou, l’associate producer Camille Courtier, e il lead game designer Guillaume Guinet. Il video di gameplay che trovate qui in alto mette in risalto le componenti social di Test Drive Unlimited: Solar Crown, ma anche l’isola di Hong Kong che è stata ricreata in scala 1:1 e alcune delle attività che sarà possibile svolgere nel gioco.

Gli sviluppatori hanno poi confermato che il gioco vedrà la luce su PC, PS5 e Xbox Series X|S all’inizio del 2024, come avevamo riportato pochi giorni fa, mentre gli interessati potranno provare il gioco dal 24 luglio su tutte le piattaforme grazie a una closed beta della durata di tre giorni.