Remnant 2: ecco il nuovo video dedicato al Cacciatore

Remnant 2, sviluppato e pubblicato da Gunfire Games, è il prossimo videogioco del franchise in arrivo il prossimo 25 luglio. In una terra devastata dalla piaga, da creature brutali e crudeli, servirà un eroe per difendere l’umanità e riportarla all’antico splendore. Prosieguo di Remnant: From the Ashes, pubblicato ormai nel 2019, Gunfire Games si prepara al lancio con un video dedicato al Cacciatore, una delle classi che il giocatore potrà scegliere nel corso dell’esperienza.









Il Cacciatore è specializzato in combattimenti a lungo raggio e colpi di precisione, che gli consentono di estendere le sue abilità attive quando vengono segnati colpi a lungo raggio sui punti deboli del nemico. I Cacciatori possono anche contrassegnare i nemici, che possono essere visti attraverso i muri. Remnant II arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 25 luglio 2023.