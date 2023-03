Remnant 2 in uscita in estate, svelata la classe Handler

Gunfire Games e Gearbox Publishing hanno annunciato la finestra di uscita di Remnant 2, sequel dell’apprezzato Remnant: From the Ashes in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. L’annuncio è stato coadiuvato dalla presentazione di una delle classi giocabili: l’Handler.









Pensato principalment per chi deciderà di avventurarsi in solitaria, l’Handler è una classe di supporto che può contare sull’aiuto di un cane da combattimento. L’animale è in grado di tenere impegnati i nemici, ma può anche provare a resuscitare il giocatore nei momenti di maggiore difficoltà.

Per quanto riguarda la finestra di uscita, invece, Remnant 2 sarà disponibile su PC e console nel corso della prossima estate. Quando di preciso? Ancora non si sa.