Ed-0: Zombie Uprising è disponibile su PC e console

Ed-0: Zombie Uprising, sviluppato da Lancarse e pubblicato da D3 Publisher, è il nuovo videogioco d’azione in salsa roguelike degli autori di Monark. Ambientato durante il complesso periodo Edo nel Giappone Feudale, Ed-0: Zombie Uprising mette alla prova gli appassionati di The Walking Dead e dei massacri splatter in stile Dead Island 2 che tanto piacciono al nostro Emanuele Feronato. Insomma, il titolo fa venire voglia di menare le mani e la katana come non mai.









Nessun dungeon sarà uguale all’altro: il giudizio dei giocatori sarà della massima importanza all’interno di Ed-0: Zombie Uprising, dovendo affrontare sfide irripetibili con un’ampia varietà di elementi casuali in mezzo a nemici pericolosi e livelli complessi ma esaltanti. Ed-0: Zombie Uprising include vari nemici non morti, che vanno dagli zombi giapponesi nuovamente interpretati agli invasori stranieri nati dopo la “Zombie Industrial Revolution”, il motivo per cui è scoppiata questa nuova apocalissi zombie da fare invidia a quella di Rick Grimes. Ricordiamo che la produzione è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.