Moving Out 2: aperti i preordini

Moving Out 2, sviluppato da Devm Games e pubblicato da Team17, è aperto ai preordini su tutte le piattaforme in cui verrà reso disponibile. Annunciato durante la Gamescom 2022, questo prosieguo del franchise promette di arricchirsi con tanti nuovi contenuti e novità al suo interno per soddisfare i palati più sopraffini, allargandosi ai neofiti e agli appassionati di sempre.









Dedicato a chi ormai vive un trascorso un giorno sì e l’altro pure, Moving Out 2 includerà anche una componente multigiocatore locale e online. Ricordiamo, inoltre, che verrà rilasciato su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One il prossimo 15 agosto. Pronti a trasferirmi nuovamente?