Unholy: disponibile l'horror dagli autori di Barn Finders

Unholy, sviluppato da Duality Games e pubblicato da Digital Bros, è un nuovo videogioco horror spietato e brutale, arrivato su PC (Steam) e in futuro su console. Cos’è successo a un bambino scomparso? Il giocatore aprirà le porte tra la tua realtà quotidiana e un oscuro mondo empio per svelare il mistero, in cui dovranno esplorare dei mondi infimi e pieni di creature per trovare indizi e risolvere degli enigmi, nonché decidere se infiltrarsi o combattere u nemici brutali e resistere a un’istituzione aberrante.









Orrori, paure e tremende verità attenderanno i giocatori, che dovranno interfacciarsi con la paura in maniera perfida e sanguinaria. I sogni saranno infernali, così infernali che sarà impossibile non riuscire a resistere alla corruzione e alle oscure ombre che spunteranno dalle pareti. Non sarà facile affrontare il buio, neanche quello dentro di noi.