Espire 2 è arrivato su PICO 4 VR

Espire 2, il videogioco di riferimento per lo stealth e l’azione VR sviluppato da Digital Lode Immersive Media, è ora disponibile per il visore PICO 4 VR. Per celebrare questo traguardo, i giocatori possono trovare Espire 2 sullo store ufficiale di PICO, proprio a testimonianza del suo continuo impegno a supportare Espire 2 e la sua crescente comunità di giocatori, lo sviluppatore Digital Lode è entusiasta di condividere i primi dettagli sull’ultimo aggiornamento dei contenuti di Espire 2.









Disponibile ora sulle piattaforme Meta Quest 2 e Quest Pro, l’aggiornamento di oggi introduce le sfide settimanali preferite dai fan e le classifiche, rimpinguandolo con delle caratteristiche principali dell’aggiornamento 1.5 di Espire 2, accompagnate da sfide settimanali. Ogni settimana, i giocatori possono aspettarsene di nuove curate dagli sviluppatori, progettate per testare le abilità e il coraggio dei giocatori mentre competono con altri utenti per accaparrarsi il punteggio più alto attraverso un nuovo sistema. Il matchmaking, inoltre, è stato migliorato per garantire la migliore latenza possibile collegando i giocatori con altri più vicini alla loro posizione. Per i possessori di Meta Quest 2 e Quest Pro, le ricerche di matchmaking non cercheranno più di abbinare giocatori con account che l’utente ha precedentemente bloccato.