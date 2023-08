Venba è disponibile su Xbox GamePass

Dopo le ulteriori aggiunte a Xbox GamePass, l’ultimo videogioco del mese di Luglio è per l’appunto Venba, sviluppato da Visai Games e pubblicato da Visai Studios. Stiamo parlando di un’avventura narrativa classica basata su una famiglia di emigrati indiani, che portano con loro la cultura del loro Paese in un nuovo angolo del globo, augurandosi di trasmetterla anche ad altri.









Venba è un cooking game in cui il giocatore vestirà i panni di una madre indiana, emigrata in Canada con la sua famiglia negli anni ’80. Il giocatore potrà cucinari vari piatti nonché recuperare ricette perdute, oltre a seguire intricate conversazioni e scoprire una storia su famiglia, amore, perdita e molto altro. Il diario di viaggio di Venba, in cui sono tenute tutte le sue preziose ricette, sono state danneggiate durante il tragitto compiuto dall’India al Canada. Premiato al Tribeca Festival 2022, Venba è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.