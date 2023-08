Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes rinviato al 2024

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, sviluppato da Rabbit and Bear Studios e pubblicato da 505 Games, non arriverà più nel 2023 com’era stato precedentemente annunciato. La finestra di lancio, infatti, è fissata per il secondo quadrimestre del 2024, in concomitanza con altre pubblicazioni. Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, è una serie creata da Yoshitaka Murayama, creatore della serie Suikoden.









Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è una produzione che proporrà più di cento personaggi giocabili e una moltitudine di situazioni e avvenimenti degni del Trono di Spade. Come JRPG, infatti, ha molte carte in regola per sorprendere e lasciare di stucco gli appassionati di sempre, oltre che attirare le attenzione degli appassionati di Suikoden. La decisione del rinvio, comunque, è per garantire ai giocatori una storia intensa e particolareggiata, capace di attirare e convogliare tutte le attenzione. Ricordiamo che Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes verrà pubblicato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.