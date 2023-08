Baldur's Gate 3 non uscirà su Xbox prima del 2024

Quando mancano meno di ventiquattro ore al lancio di Baldur’s Gate 3 su PC, e poco più di un mese all’uscita su PS5, ecco che Larian torna sulla questione dell’assenza della versione per Xbox Series X|S.

Intervenendo su Twitter, il director of publishing Michael Douse ha ribadito che non sono stati firmati accordi di esclusiva con Sony per il lancio del gioco su PlayStation, bensì la decisione di non pubblicare il gioco sull’ecosistema Xbox dipende dalla necessità di aggirare un limite tecnico dovuto a Series S. Gli sviluppatori si trovano in difficoltà nell’implementare la co-op in split-screen su Xbox Series S, una feature che deve essere inserita obbligatoriamente dal momento che i giochi pubblicati su Series X e S devono avere le medesime funzioni.

Douse spiega che il team tecnico di Larian sta lavorando alacremente per aggirare questo limite tecnico, tuttavia è molto difficile che la questione venga risolta prima del 2024, pertanto mettiamoci il cuore in pace: Baldur’s Gate 3 non uscirà sulle console Xbox quest’anno.