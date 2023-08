Mortal Kombat 1: Reptile, Havik e Ashrah saranno giocabili

NetherRealm Studios ha approfittato della cornice dell’EVO 2023 per annunciare la presenza di Reptile, Havik e Ashrah nel roster dei personaggi giocabili di Mortal Kombat 1. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.









Reptile è un mutaforma in grado di cambiare a piacimento le sue sembianze, passando dalla sua forma originale rettiliana a quella umana. Sia Havik che Ashrah hanno debuttato in Mortal Kombat: Deception. Il primo è un ribelle impegnato a sovvertire il regime al potere nel reame di Seido, la seconda è diventata una creatura demoniaca in cerca di redenzione. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato la presenza di Sareena come personaggio Kameo.

Ricordiamo che Mortal Kombat 1 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Switch dal 19 settembre.