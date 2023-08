Street Fighter 6: ecco A.K.I. e la collaborazione con le TMNT

Capcom ha presentato il prossimo personaggio in arrivo nel roster di Street Fighter 6: si tratta della new entry A.K.I., in uscita come DLC nel corso del prossimo autunno.









A.K.I. è armata di lunghe unghie avvelenate che impiega come artigli per eliminare la competizione. Il nuovo personaggio sarà disponibile nello Year 1 Character Pass e nell’Ultimate Pass senza costi aggiuntivi.

Non è tutto, però, giacché la compagnia giapponese ha presentato una collaborazione con le Teenage Mutant Ninja Turtles che partirà già da domani, martedì 8 agosto.









Il crossover introdurrà nuovi elementi di personalizzazione estetica ispirati alle Tartarughe Ninja, tra cui le skin di Leonardo, Donatello, Michelanghelo e Raffaello, emote a tema, bandane, e molto altro.