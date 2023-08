Conscript arriverà nel 2024

Conscript, sviluppato dal team australiano Cautchweight Studio e pubblicato da Team 17, arriverà nel 2024 su PC e console. Ambientato durante le complesse vicende della Grande Guerra, si rivivrà lo scenario francese del fronte e le orribili mattanze della battaglia della Somme e di Verdun, due dei momenti più cruenti scenari conosciuti in assoluto.









Conscript fonderà le meccaniche punitive dei classici titoli horror in un’esperienza survival horror tesa e originale. Al suo interno, i giocatori esploreranno le trincee di Verdun nei panni di un solitario soldato francese alla ricerca del fratello disperso in azione per assicurarsi che la casa non venga distrutta. Pianificherà, esplorerà e sopravviverà. I giocatori si tufferanno nella follia della guerra, si impegneranno in brutali combattimenti contro il soldato nemico