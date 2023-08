Street Fighter 6: al via la collaborazione con le Tartarughe Ninja

Street Fighter 6, sviluppato e pubblicato da Capcom, è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Da qualche settimana, inoltre, ha dato il benvenuto al nuovo personaggio, Rashid, un omaccione del Medio Oriente che non vedeva l’ora di misurarsi con i karateki del Giappone, della Cina e di ogni angolo del mondo. A partire da quest’oggi, i giocatori di Street Fighter 6 potranno personalizzare i loro avatar con nuove attrezzature nonché emote di TMNT, attivare nuovi titoli divertenti, inviare timbri TMNT in chat, personalizzare lo sfondo del cellulare e le cornici della fotocamera e persino trasformare il loro avatar personalizzato del World Tour e del Battle Hub nella loro Tartaruga preferita.









La collaborazione con le Teenage Mutant Ninja Turtles è la seconda partnership di brand all’interno di Street Fighter 6 dalla sua pubblicazione. La collaborazione con le TMNT invita i giocatori a sfoggiare il loro amore per le Tartarughe in vari modi divertenti, addobbando anche il game social center – Battle Hub – con striscioni, cartelli e trailer delle TMNT. Gli eroi con il guscio sono anche protagonisti del loro ultimo film, Tartarughe Ninja: Caos mutante di Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Point Grey Productions e prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver, in uscita nelle sale il 30 agosto 2023.