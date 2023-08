Calico arriverà su PlayStation

Sviluppato da Peachy Keen Games e pubblicato da Whitethorn Games, Calico è già presente su PC, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S. Il team di sviluppato, nella giornata odierna, ha fatto sapere che la sua opera arriverà anche sulle console Sony. Anche se non è stato dichiarato quando verrà effettivamente rilasciata la versione per PlayStation 4 e PlayStation 5, c’è da dire che l’opera tematicamente vicina ad Animal Crossing e altre produzioni del genere potrebbe attirare i gattari di tutto il mondo che prediligono le ammiraglie Sony.









Incluso con la versione PlayStation, inoltre, c’è la Calico: Pawsome Edition, che porta ancora più contenuti all’interno del vostro cat café. Questa edizione introduce nuovi animali con cui fare amicizia, un’interfaccia utente e una revisione visiva per offrire un’esperienza di gioco più piacevole e la possibilità di personalizzare lo sfondo e i pavimenti mentre si è al bar. Il tempo e la precisione nei minigiochi delle ricette premieranno i giocatori con una stella d’oro, d’argento o di bronzo, che fornirà bonus diversi ai prezzi di vendita. Si dovrà, però, fare attenzione: una volta che i clienti avranno acquistato tutto il cibo fresco, i bonus stella scompariranno fino a quando quella ricetta non verrà riscoperta di nuovo.