Tower of Fantasy è disponibile da oggi su PlayStation

Tower of Fantasy, il free-to-play di Hotta Studio, è sbarcato quest’oggi su PlayStation 4 e PlayStation 5. Già disponibile su PC, l’opera è ispirato ai tipici gacha del genere, proponendo un mondo aperto e delle dinamiche di gioco certamente non innovative. La sua lore, tuttavia, è comunque il piatto certamente prelibato dell’offerta, anche se è ancora tutta da scoprire.









In Tower of Fantasy, le risorse in diminuzione e la mancanza di energia hanno costretto l’umanità a lasciare la terra e migrare verso Aida, un mondo alieno lussureggiante e abitabile. Lì, hanno osservato la cometa Mara e hanno scoperto un’energia sconosciuta ma potente chiamata “Omnium” contenuta in essa. Costruirono la Omnium Tower per catturare Mara, ma a causa dell’influenza delle radiazioni di Omnium, si verificò un catastrofico disastro sul loro nuovo pianeta natale.