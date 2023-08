Glassbreakers: Champions of Moss verrà mostrato al Polyarc Showcase

Glassbreakers: Champions of Moss, sviluppato da Polyarc, verrà presentato a un evento dedicato al suo nuovo videogioco destinato per la realtà virtuale il prossimo 29 agosto. Da questo stesso team di sviluppatori sono nati Moss: Book II, premiato ai The Game Awards come “Miglior gioco VR/AR, e il suo predecessore Moss, acclamato dalla critica.

L’evento sul nuovo videogioco di Polyarc si terrà su YouTube, Twitch e Discord come nell’immagine sopraindicata. Anche se non si conosce affatto cosa potrebbe offrire la nuova esperienza del team della serie Moss, c’è da dire che la curiosità è tanta. Al suo interno, inoltre, verrà mostrato il gameplay dell’opera, qualche rivelazione da parte degli sviluppatori e un trailer che racconterà di cosa parlerà in tutte le sue declinazioni.