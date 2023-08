Saints Row: disponibile il nuovo DLC e la data d'uscita su Steam

Saints Row, sviluppato da Voilition e pubblicato da Deep Silver, s’infoltisce con il nuovo contenuto aggiuntivo dedicato. L’uscita del nuovo DLC segue un’importante patch gratuita che ha portato il gioco nel nuovo distretto di Vallejo, e il titolo è “A Song of Ice and Dust”, un chiaro riferimento a Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George Raymond Richard Martin.









Il DLC include 5 nuove missioni della campagna, una nuova fazione nemica (i Frostlander), 4 nuovi veicoli, armi e più di 20 abiti e cosmetici. Segue il terzo importante aggiornamento gratuito del gioco, che include un distretto completamente nuovo per tutti i giocatori, oltre a ulteriori correzioni e miglioramenti. A Song of Ice and Dust è disponibile da subito per l’acquisto ed è anche incluso nel Saints Row Expansion Pass. Il titolo, inoltre, arriverà su Steam il prossimo 24 agosto.