Flashback 2: alla scoperta di New Washington

Flashback 2, sviluppato da Microids Studio Lyon e pubblicato proprio da Microids, uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC il prossimo 16 novembre 2023. Dopo aver esplorato le giungle di Titan, un ambiente iconico e familiare per tutti i fan di Flashback, Paul Cuisset ha svelato un nuovo trailer di Flashback 2, incentrato sulla città di New Washington.









Nella futuristica megalopoli Conrad B. Hart conduce un’emozionante indagine per trovare Ian. Immerso nel cuore di un’avvincente avventura, Conrad B. Hart dovrà affrontare nemici feroci come la Triangle Mafia e potenti Mecha in combattimenti avvincenti. Preparati per un’esperienza straordinaria che combina azione, combattimento, platform ed esplorazione in un mondo cyberpunk mozzafiato. Flashback 2 offrirà un’esperienza fedele all’universo di Flashback riunendo alcuni membri del team originale della prima iterazione, come Thierry Perreau per la progettazione del gioco e Raphaël Gesqua, il famoso compositore del titolo originario.