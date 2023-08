VIDEOVERSE è ora disponibile

VIDEOVERSE, sviluppato e pubblicato da Kinmoku, è un videogioco che ripesca a piene mani dall’immaginario dei forum dedicati al panorama videoludico, tra esperienze iconiche, curiose e interessanti aneddoti che potrebbero ricollegarsi con la contemporaneità.









Nei panni di Emmett, un giovane fan dei videogiochi e aspirante artista, il giocatore potrà tuffarsi in un’era di videogiochi immaginari, interfacciandosi con la struttura ludica della Kinmoku Shark e del suo social network online, chiamato VIDEOVERSE. Potrete rafforzare le amicizie di Emmett, condividere fan art e sfogliare le vivaci comunità di gioco, prendendo decisioni che cambieranno la crescita del protagonista, nonché il suo approccio al VIDEOVERSE e, in definitiva, il suo risultato finale. Le vostre azioni aiuteranno VIDEOVERSE a prosperare o rimarrai coinvolto in drammi adolescenziali, fandom di videogiochi e cospirazioni aziendali? Al momento, è solo disponibile su PC (Steam).