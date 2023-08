Cubio, annuncio con Alpha già disponibile

Cubio, sviluppato da 01Studio e pubblicato da Gameforge, sarà un videogioco pensato come Laboratorio di Videogiochi e Dreams per spingere i giocatori a crearne di ulteriori, in compagnia o in singolo. Cubio è una piattaforma di creazione di giochi sandbox completa ed è rivolta sia agli sviluppatori di giochi, esperti e alle prime armi, che ai giocatori. La community avrà a disposizione una modalità creatore intuitiva e, con pochi clic, i giocatori potranno creare contenuti e realizzare i loro primi progetti di gioco con un’incredibile grafica in stile cubico, il tutto senza avere conoscenze di programmazione.









“Non vediamo l’ora di mostrare al mondo la nostra piattaforma. Su questo progetto abbiamo investito tanto lavoro negli ultimi anni. Con l’aiuto della nostra Community, abbiamo sviluppato un sacco di strumenti pazzeschi che permetteranno di concretizzare facilmente qualsiasi grande idea si abbia in mente. Grazie al supporto di Gameforge, siamo riusciti a trasformare Cubio nella piattaforma dotata di tutte le funzionalità che abbiamo sempre desiderato”, ha dichiarato Dany Gervais, cofondatore e game designer di 01Studio.