Atlas Fallen è disponibile da oggi

Atlas Fallen, sviluppato da Deck 13 e pubblicato da Focus Home Entertainment, è il nuovo action RPG ispirato ai tipici soulslike di stampo FromSoftware, ambientato in una terra dominata da antiche sabbie che governano un mondo devastato. Recensito dal nostro Emanuele Feronato, il videogioco racconta di un mondo avvolto nell’oscurità.









Il giocatore dovrà sollevarsi dalla polvere e liberare l’umanità dall’oppressione di un dio corrotto. Dovrà scivolare sulle sabbie di una terra senza tempo, piena di pericoli remoti, misteri e frammenti del passato, e dovrà dare la caccia a mostri leggendari usando potenti armi mutaforma e devastanti abilità potenziate dalle sabbie in combattimenti spettacolari e avvincenti. Interessato a inseguire la verità, dovrà cercare e raccogliere l’essenza dei suoi nemici per sviluppare un proprio stile di gioco, forgiando una nuova era per l’umanità in una campagna in solitaria o interamente in cooperativa.