World War Z: Aftermath si aggiorna con The Holy Terror

World War Z: Aftermath, sviluppato e pubblicato da Saber Interactive, è il multigiocatore in cui si affrontano orde di zombie tematicamente vicino a The Walking Dead e a molte altre saghe di questo genere. Disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S, quest’oggi il titolo si aggiorna con un nuovo contenuto aggiuntivo.









Il nuovo aggiornamento Holy Terror per World War Z: Aftermath, l’ultimo sparatutto cooperativo di zombie di Saber Interactive, è ispirato al film campione d’incassi di Paramount Pictures del 2013. Gratuita da oggi su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, quest’ultima patch offre molte nuove funzionalità, tra cui la nuova mappa di Roma per la modalità Orda XL, un quarto percorso di aggiornamento per tutte le classi, nuove armi e vantaggi per le armi, nonché sfide e altro ancora.