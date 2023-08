Mediterranea Inferno: una data di uscita per la visual novel italiana

Santa Ragione ha confezionato un nuovo trailer di Mediterranea Inferno con il quale ne annuncia l’imminente data di uscita.









La visual novel scritta e diretta da Lorenzo Redaelli, già autore di Milky Way Prince – The Vampire Star, narra le vicende di tre ragazzi poco più che ventenni in vacanza in Sud Italia, in Puglia. Il videogioco viene descritto come “una visual novel inquietante ed evocativa sulla amicizia, sul desiderio e sul dolore“. Il giocatore dovrà determinare quali attività far svolgere ai tre ragazzi, scoprendo le loro paure più recondite e le loro ossessioni, mentre la realtà delle loro aspettative fallite diventerà sempre più tangibile.

Mediterranea Inferno sarà disponibile su PC tramite Steam dal 24 agosto. Sulla piattaforma digitale è già disponibile una demo che include il primo capitolo della visual novel, i cui salvataggi potranno essere trasferiti nella versione finale.