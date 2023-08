Destiny 2: Keith David è il nuovo doppiatore di Zavala

Bungie ha annunciato che Keith David sarà il nuovo doppiatore del Comandante Zavala di Destiny 2 in seguito alla prematura scomparsa di Lance Reddick, avvenuta lo scorso mese di marzo.

David prenderà il posto di Reddick già a partire dalla prossima espansione, La Forma Ultima, per prestare la voce al Comandante dell’Avanguardia nei tempi a venire, come precisato dagli sviluppatori. David non è nuovo a ruoli nell’industria dei videogiochi: in passato ha già collaborato con la stessa Bungie doppiando l’Arbiter nella saga di Halo, ma ha lavorato anche con BioWare interpretando il Capitano Anderson in Mass Effect, e sé stesso in Saints Row IV di Volition.

“È un onore proseguire il lavoro di Lance Reddick come Zavala,” ha dichiarato Keith David. “Lance ha catturato perfettamente il senso di integrita del personaggio, è mia intenzione continuare su quella strada.”