Immortals of Aveum è in fase gold, pubblicato un nuovo video

Ascendant Studios ha annunciato che Immortals of Aveum è appena entrato in fase gold. Gli sviluppatori hanno confezionato un video messaggio per festeggiare il raggiungimento di questo importante traguardo.









Lo sviluppo dell’opera prima di Ascendant Studios è dunque completo, pertanto non ci saranno ulteriori ritardi sulla tabella di marcia. Ciò significa che lo sparatutto in soggettiva prodotto da Electronic Arts verrà pubblicato il prossimo 22 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Immortals of Aveum racconta le vicende di Jak, un appartenente all’Ordine degli Immortali in grado di incanalare le forze arcane e capace di fermare la distruzione causata dalla guerra perenne tra le superpotenze di Rasharn e Lucium.