Lollipop Chainsaw: il remake è stato rinviato al 2024

Prevista nel corso di quest’anno, l’uscita del remake di Lollipop Chainsaw è invece stata rinviata all’estate del 2024. Gli sviluppatori di Dragami Games hanno inoltre annunciato un cambio di nome: d’ora in poi il videogioco si intitolerà Lollipop Chainsaw RePOP.

“Sebbene lo sviluppo di RePOP sia andato avanti con l’obiettivo di una release nel 2023, il nostro impegno per offrire un’esperienza della migliore qualità possibile ci ha spinto a estendere il periodo di lavorazione,” si legge in una nota stampa diffusa dallo studio (via Gematsu). “Ci scusiamo con chiunque stia aspettando l’ultima incarnazione della serie Lollipop Chainsaw e chiediamo gentilmente la vostra comprensione in merito.”

Ricordiamo che a Lollipop Chainsaw RePOP non conterà sull’apporto del regista James Gunn, ai tempi autore della sceneggiatura, e del director originale Goichi Suda, entrambi hanno infatti confermato tempo fa di non essere coinvolti nel progetto.