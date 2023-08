Quantum Error in uscita su PS5 a novembre

TeamKill Media ha confezionato un nuovo trailer di Quantum Error per annunciarne la data di uscita, prevista tra qualche mese sulla sola PS5.









L’action a tinte horror narra le vicende di un capitano dei vigili del fuoco impegnato a rispondere a una richiesta di soccorso in una stazione di ricerca in mare aperto, trenta miglia al largo della costa californiana.

Quantum Error sarà disponibile su PS5 dal 3 novembre. Da notare che non si tratta di un’esclusiva vera e propria: le versioni per PC e Xbox Series X|S sono ancora in lavorazione e vedranno la luce in un secondo momento. Una versione per PS4 era in sviluppo ma è stata cancellata a causa dei limiti tecnici della console.