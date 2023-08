Starfield è entrato in fase gold, tutto pronto per l'uscita

Bethesda ha fatto sapere che lo sviluppo di Starfield è completo e il videogioco di ruolo è appena entrato nella fase gold, che certifica la fine dei lavori.

Tramite un messaggio via Twitter è stato inoltre annunciato che i preload partiranno già da oggi, giovedì 17 agosto, perlomeno per le versioni per Xbox Series X|S e PC, ma in questo caso solamente quella in vendita sul Microsoft Store. La versione per Steam, invece, potrà essere scaricata a partire dal 30 agosto.

Nessun rinvio, dunque: ricordiamo che Starfield uscirà il prossimo 6 settembre e sarà disponibile al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.