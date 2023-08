EA Sports Madden 24 è disponibile da oggi

EA Sports Madden 24, sviluppato da EA Sports e pubblicato da Electronic Arts, è la nuova iterazione del franchise dedicato al football americano, in arrivo quest’oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC. In concomitanza con l’inizio della stagione, infatti, EA Sports Madden 24 è pronto ad accompagnare gli appassionati e i giocatori in una nuova produzione totalmente rivista.









“Il rilascio di Madden NFL è molto di più che il semplice lancio di un gioco: è un momento culturale nel mondo del football, un segnale per i fan che una nuova stagione è arrivata ed è ora di giocare”, ha dichiarato Daryl Holt, SVP, EA SPORTS and GM, Tiburon. “Grazie a un gameplay ultra-realistico, a una maggiore profondità delle esperienze connesse tra le varie modalità e alla funzionalità cross-play, Madden NFL 24 offre più opportunità che mai prima d’ora agli appassionati di football per giocare come vogliono e celebrare la passione condivisa per la NFL”.